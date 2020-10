MCES Italia annuncia i team ufficiali: FIFA21, Valorant, Pubg Mobile, LoL e Fortnite

Sono passati circa quattro mesi dallo sbarco ufficiale di MCES in Italia (potete leggere la nostra intervista ai fondatori). Quattro mesi intensi, ricchi di progetti ed iniziative.

È quindi arrivato il momento, per il club professionistico francese che ha aperto una sede a Roma, di annunciare tutti i team e i player che gareggeranno nei maggiori titoli Esports d’Europa.

Squadre e giocatori che sono stati selezionati dal management di MCES Italia con il coordinamento di Alessio Marvona, Head of Esports della società e responsabile del reclutamento di manager e giocatori. Un lavoro che ha portato all’ingaggio di decine di pro-player, futuri protagonisti della scena italiana e non solo.

Da FIFA21 a Fortnite, passando per VALORANT, PUBG Mobile e League of Legends, una selezione di team ricchissima e pronta ad affermarsi come protagonista sin dai primi tornei.

Ecco l’elenco completo di tutti i roster.

FIFA21

Emanuele Pirro “PIRRO21” (classe ‘01 – Roma) - Playstation

Simone Lucidi “NARCORULEZZ” (classe ‘98 – Roma) - Playstation

Giovanni Antonio Polichetti “POLIK” (classe ‘96 – Salerno) - Xbox

Antonio Chiarello “TonyBomber90” (classe ‘90 – Messina) - Xbox

Roberto Bruni “Mrh7de” – Team Manager.

VALORANT

Gianluca Tutino "CON7AC7" (classe ‘94 - Castellana Grotte) - Manager

Patrik Sarin ”kolenaw” (classe ‘99 - Forssa, Finlandia) - Coach

Alejandro Giudice "xazy" (classe ‘02 – Como) - Capitano

Emanuele Ravazzani "griginho1" (classe ‘99 – Torino)

Gianluca Cormio "jonyzera" (classe ‘98 – Bari)

Alessandro Montanari "N A I S" (classe ‘00 – Saronno)

Alessandro Ferri "Limp" (classe ‘02 – Roma)

PUBG MOBILE

Zeeshan Tanweer “Zeeshan” (classe ‘99 – Pakistan)

Samuele Nisi “ASLAN” (classe ‘97 – Pesaro)

Mohamed Elfathi “LoganiNNi” (classe ‘00 – Italia)

Luca Andreozzi “PSYCHO” (classe ‘00 – Saronno)

Nasser Hajji “NASSER” (classe ‘01 – Italia)

Simone Salis “Yellow” – Team manager

FORTNITE

Carlo ‘’Sapphire‘’ Barraco (classe ‘00 – Milano) - Manager

Berd ‘’Mida‘’ Imad (classe ‘03 - Clermont-Ferrand, Francia)

Marco ‘’Skreze‘’ Dell’Orto (classe ‘01 – Monza)

Lorenzo ‘’LoCree‘’ Rossi (classe ‘05 - Novara)

Akram ‘’Akram‘’ El Ghandour (classe ‘04 – Vicenza)

LEAGUE OF LEGENDS al Team MCES Italia non sarà permesso di partecipare al PG NATIONALS poiché il regolamento vieta a una società di partecipare contemporaneamente a due leghe nazionali (in questo caso Francia e Italia). Pertanto, MCES Italia opererà da consulente per la società Romulea Esport, aiutandola nella selezione del coach e dei giocatori con il team manager Dario Giuseppe Maria Rizzo “dragoist”.

Un elenco di team e allenatori che certifica ancora una volta la volontà di MCES di esercitare un ruolo da protagonista in Italia, come sottolinea anche il direttore generale Tommaso Maria Ricci: “Questi team sono il frutto di un grandissimo lavoro da parte nostra, con mesi di ricerche e reclutamenti. Abbiamo voluto con noi i migliori talenti del movimento Esports italiano e non solo, per garantire sin da subito ottimi risultati nei più importanti tornei dei più importanti titoli. La nostra mission è quella di affermarci come realtà leader nel panorama dei videogiochi competitivi, e la creazione di questi team rappresenta un primo fondamentale passo. Ma non finisce qui, perché a breve avremo in programma nuove iniziative e nuovi annunci”.