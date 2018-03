MCV premia Digital Bros come azienda italiana di maggior successo

, la prestigiosa testata giornalistica inglese dedicata alla, ha conferito a Digital Bros il premiodedicato all’azienda italiana di maggior successo nel mondo.

Nelle motivazioni che hanno portato all’assegnazione di questo importante riconoscimento, le sinergie di Digital Bros con Digital Bros Game Academy, per il suo ruolo chiave nella formazione di giovani talenti per il settore dei videogiochi in Italia e con 505 Games, il brand editoriale del Gruppo, per l’attività di publishing a livello globale. Un premio che afferma l’impegno di Digital Bros nel contribuire allo sviluppo dell’industria dei videogiochi sullo scenario internazionale, attraverso la valorizzazione della creatività e del talento in Italia.



"L’esperienza quasi trentennale di Digital Bros nel settore dei videogiochi ha posizionato l’azienda italiana tra le forze principali nello sviluppo e nel publishing. Il suo studio di sviluppo 505 Game oggi è un brand rispettato a livello internazionale. La Digital Bros Game Academy offre ai giovani italiani la possibilità di imparare l’arte di creare videogiochi in un ambiente formativo stimolante e li prepara perché possano far crescere la Game Industry italiana dal suo interno, unendosi alla community di sviluppatori globali e diffondendo la cultura e i valori italiani all’estero".



Per Digital Bros Game Academy, aver contribuito a questo traguardo è motivo di grande orgoglio e conferma quanto sia importante puntare sulle eccellenze locali per individuare e formare la prossima generazione di sviluppatori di videogiochi. Nata dall’industria per l’industria, l’Academy è diventata in soli quattro anni un punto di riferimento per la formazione professionale in ambito videoludico. Grazie al best practice di Digital Bros, la DBGA è riuscita a comprendere le reali esigenze del settore in Italia, offrendo una soluzione per colmare il forte skill gap formativo esistente e aiutare la nostra industria ad essere più competitiva.



"Siamo onorati di far parte di un Gruppo che crede nella creatività e nella valorizzazione dei talenti per far crescere l’industria dei videogiochi in Italia e all’estero", ha dichiarato Geoffrey Davis, Direttore Generale di Digital Bros Game Academy. "Come DBGA, portiamo avanti con determinazione l’obiettivo di formare figure professionali specializzate che rispondano alle effettive richieste del nostro settore e che diano il loro supporto per creare una Game Economy in Italia. Il riconoscimento conferito da MCV a Digital Bros, accende i riflettori sul ruolo dell’Italia, non più marginale, in ambito videoludico".