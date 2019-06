MDHR: animazioni 2D realizzate a mano anche per il prossimo gioco degli autori di Cuphead!

L'esordio diCuphead sul mercato videoludico è stato accompagnato da una vasta schiera di calorosi apprezzamenti, tanto da parte del pubblico quanto della stampa specializzata.

L'accoglienza di questo gioco 2D ispirato ai cartoni animati degli Anni Trenta e caratterizzato da animazioni realizzate a mano ed un elevato livello di difficoltà ha portato il team di sviluppo a decidere di proseguire i lavori sull'IP: il DLC di Cuphead "The Delicious Last Course" è infatti attualmente in corso di sviluppo. Nonostante questo, MDHR Studio sta sta già guardando al futuro e alla propria prossima opera videoludica.

Proprio questa tematica è stata oggetto di una recente intervista a Chad e Jared Moldenhauer, i due fratelli fondatori dell'ormai nota software house. Alla redazione di Famitsu, il primo ha infatti dichiarato: "Poiché attualmente stiamo lavorando al DLC "The Delicious Last Course", la maggior parte del nostro tempo è occupata su quello. Ma allo stesso tempo, stiamo ancora pensando a quello che dovremmo fare in futuro. Nonostante l'idea sia ancora nella sua fase embrionale, [...] stiamo preparando le cose. Non posso ancora dire nulla in merito al contenuto del gioco, ma visto che le animazioni 2D realizzate a mano sono il focus della nostra compagnia, potete almeno aspettarvi che il nostro prossimo gioco abbia quello stesso stile".



Ne approfittiamo per segnalarvi che l'ultima patch per PC ed Xbox One ha introdotto la lingua italiana in Cuphead. Inoltre, vi ricordiamo che è ormai disponibile anche la versione Nintendo Switch di Cuphead.