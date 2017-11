MDK gratis su GOG per il Black Friday, promozione valida solo per poche ore

Se Humble Store regala, GOG non vuole essere da meno: il popolare negozio online di CD Projekt offre gratuitamente(Murder Death Kill) titolo sviluppo dalla Shiny Interactive die pubblicato nel lontano 1997.

MDK è ora scaricabile gratis da GOG come parte delle offerte per il Black Friday: il download include il gioco completo, il manuale a colori di 17 pagine, sfondi HD, colonna sonora originale, avatar e artbook con il making of.

Il gioco è compatibile con Windows XP, Vista, 7, 10 e con Mac OS, tutti i testi e i dialoghi sono tradotti esclusivamente in lingua inglese. Pur non essendo un titolo recentissimo, MDK è un prodotto ancora oggi interessante, in particolar modo per gli amanti del genere.