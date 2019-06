La meccanica delle invasioni di DOOM Eternal è indirizzata all'end-game

Tra le principali e più interessanti novità che verranno offerte da DOOM Enternal, figura senza ombra di dubbio la meccanica delle invasioni opzionale, molto simile a quella che abbiamo avuto modo di apprezzare della serie Dark Souls e in Bloodborne di FromSoftware.

In sostanza, un giocatore potrà insinuarsi nella partita di un altro nei panni di uno dei tanti demoni che verranno messi a disposizione - gli stessi della Battle Mode multiplayer - con l'unico obiettivo di mettergli i bastoni tra le ruote durante lo svolgimento della sua campagna. "È come giocare al gatto e il topo. In qualità di demone, avrete l'abilità di nascondervi nelle ambientazioni per sorprenderlo. La meccanica ricorda anche un po' il nascondino", ha spiegato il direttore creativo Hugo Martin. Dopodiché, ha aggiunto che l'obiettivo del team è quello di rendere le invasioni un contenuto indirizzato all'end-game e ai giocatori hardcore che desiderano incrementare ulteriormente il livello di sfida. "Ci sono piattaforme rimbalzanti che solo i demoni possono vedere e sfruttare per raggiungere nuovi posti. Inoltre, se un cancello è chiuso per il DOOM Slayer, potrebbe non esserlo per il demone".

La meccanica delle invasioni, inoltre, rappresenterà il perfetto anello di congiunzione tra la campagna per giocatore singolo e la Battle Mode Multiplayer 1 vs 2, nella quale un utente dei panni del DOOM Slayer deve vedersela contro altri due che impersonano altrettanti demoni. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che DOOM Eternal uscirà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC il prossimo 22 novembre. Sarà inoltre compreso nella line-up di lancio di Google Stadia, servizio cloud gaming di Mountain View atteso nel corso del mese di novembre. Il titolo riceverà due espansioni single-player dopo il lancio.