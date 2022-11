Mech Arena, il gioco mobile gratis introduce Neymar Jr per i Mondiali Qatar 2022

I Mondiali Qatar 2022 stanno tenendo incollati al televisore molti appassionati di calcio. Questa tipologia di eventi non può dunque che rappresentare un evento globale, in grado di avvicinare le persone e inserirsi anche in diversi ambiti. Non è insomma un caso che ci sia stata l'introduzione di Lionel Messi in PUBG Mobile, ma non è finita qui.

Infatti, lo sparatutto PvP per Android e iOS/iPadOS in cui si usano i robot, immancabilmente dal nome Mech Arena, ha annunciato l'arrivo del calciatore Neymar Jr, proprio nel periodo del Campionato mondiale di calcio 2022. Probabilmente vi starete chiedendo in che modo è stato inserito un personaggio di questo tipo in un gioco di battaglie tra robot.

Ebbene, Neymar Jr è un pilota di mech, definito dagli stessi sviluppatori avente "abilità leggendarie", ma ci sono anche skin per i robot a tema Brasile. Insomma, si tratta di una collaborazione che va a inserirsi direttamente nel gameplay del titolo. Se volete approfondire il tutto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al trailer YouTube di Mech Arena, lanciato per l'occasione.

Per il resto, se siete alla ricerca di maggiori dettagli sull'iniziativa e sul gioco coinvolto, potete in ogni caso fare riferimento al portale ufficiale di Plarium (software house dietro al progetto). Risulta in linea generale interessante notare come le iniziative di questo tipo non siano del tutto inusuali in ambito di mobile gaming, come dimostra il lancio del gioco con protagonista Ronaldinho.