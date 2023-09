MechWarrior 5 Clans è realtà, pronti all'azione frenetica? Il gioco arriva nel 2024!

Dopo l'annuncio dello sviluppo di un nuovo MechWarrior in single player, la prossima grande produzione sviluppata e pubblicata dai ragazzi di Piranha Games è passata in sordina, sparendo dai radar della comunicazione videoludica. Eppure, la giornata di oggi è stata molto importante per la serie: MechWarrior sta per tornare e lo fa in grande stile.

Con un trailer d'annuncio a sorpresa, Piranha Games ha rilasciato un teaser di MechWarrior 5: Clans. "MechWarrior 5: Clans segue una stella di guerrieri del Clan Smoke Jaguar durante l'Operazione Revival, un'invasione su larga scala della Sfera Interna". Il proprio gruppo di guerrieri super corazzati sarà armato di un arsenale di BattleMech all'avanguardia, con mappe e missioni meticolosamente progettate per offrire un'esperienza ludica inedita.

MechWarrior5: Clans avrà una campagna in single player progettata per alzare di molto l'asticella qualitativa delle produzioni targate Piranha Games. Come se ciò non bastasse, il gioco sarà ambientato su numerosi pianeti con biomi diversi, ove poter dare sfogo alla propria fame bellica grazie ad un arsenale ricco di armi. Inoltre, tutti i giocatori avranno modo di sperimentare diversi approcci al gameplay, grazie alle innumerevoli operazioni tattiche da poter mettere in campo.

MechWarrior 5: Clans uscirà su PlayStation, Xbox e PC nel 2024. Siete pronti a questa grande avventura senza precedenti? Al momento non vi è modo di accedere al preorder del titolo, ma ogni utente delle varie piattaforme digitali hanno già modo di poter aggiungere il progetto targato Piranha Games nella propria wishlist.