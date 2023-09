MechWarrior 5 Clans: quali sono i requisiti minimi e consigliati della versione PC?

Pronti all'azione frenetica? MechWarrior 5: Clans è realtà e, stando alle informazioni rilasciate dalla stessa Piranha Games nell'arco della giornata di oggi, sappiamo che il titolo arriverà in un non meglio precisato momento del 2024 su PlayStation, Xbox e PC. L'attesa per MechWarrior si fa sentire, ma quali sono i requisiti del gioco su PC?

A rispondere al suddetto quesito, con una distanza temporale di oltre otto mesi dall'annuncio dello sviluppo di un nuovo MechWarrior in single player, ci pensa direttamente la pagina Steam del prodotto: come di consueto, infatti, Valve ha provveduto all'inserimento dei requisiti minimi e consigliati del titolo. A differenza della data di pubblicazione, dunque, vi sono informazioni molto dettagliate sulle configurazioni che i giocatori dovranno adottare per vivere al massimo l'esperienza confezionata dai ragazzi di Piranha Games. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo.

Requisiti minimi di sistema

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit versions)

Processore: Intel Core i3-7100/AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 770/AMD Radeon R9 280X

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 55 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati di sistema

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit version)

Processore: Intel Core i7-6700K/AMD Ryzen 7 1700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1070/AMD RX Vega 56

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 55 GB di spazio disponibile

Tra le note aggiuntive di entrambe le configurazioni viene riportata la seguente nota aggiuntiva: "la connessione Internet a banda larga è necessaria per giocare e ospitare partite in cooperativa. La connessione ad Internet non è richiesta per il giocatore singolo una volta scaricato il prodotto". Niente necessità di una connessione disponibile in ogni momento, dunque, per il prossimo progetto sviluppato da Piranha Games. Siete interessati a MechWarrior 5: Clans?