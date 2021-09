MechWarrior 5 Mercenaries in arrivo su PS5 e PS4, confermato il supporto al DualSense

Piranha Games ha annunciato che MechWarrior 5: Mercenaries si appresta a fare il suo debutto su PlayStation 5 e PlayStation 4. L'esordio è fissato per il 23 settembre 2021 e il gioco arriverà comprensivo del DLC Heroes of the Inner Shpere.

L'arrivo del gioco sulle console Sony segna il ritorno della serie su un sistema PlayStation dopo ben 24 anni: era infatti il 1997 quando il secondo episodio, MechWarrior 2: 31st Century Combat, veniva convertito sulla prima PlayStation, senza però ottenere sufficiente successo dal convincere gli autori a far arrivare sui sistemi successivi anche i vari seguiti. In un post disponibile sul PlayStation Blog, il senior community manager di Piranha Bytes, Daeron Katz, esprime tutto il suo entusiasmo per l'arrivo delle nuove versioni del gioco. "I ragazzi di Piranha Bytes sono già eccitatissimi all'idea che MechWarrior 5 Mercenaries si sta preparando per il debutto su PlayStation", afferma Katz, che aggiunge: "Il gioco base ha beneficiato di oltre un anno di lavoro aggiuntivo e arriva pieno di gameplay, contenuti e miglioramenti, molti dei quali basati sui feedback dei giocatori".

La versione PS5 di MechWarrior 5 Mercenaries, inoltre, offrirà il pieno supporto a tutte le feature del DualSense quali feedback aptico e grilletti adattivi. Uscito originariamente nel 2019 su PC come esclusiva Epic Games Store, MechWarrior 5 Mercenaries è disponibile anche su Xbox e Steam dallo scorso maggio 2021.