MechWarrior 5 Mercenaries esce a dicembre su Epic Store: i baker saranno rimborsati

Con una lettera aperta pubblicata sulle pagine del proprio sito e indirizzata a tutti i loro fan, i ragazzi di Piranha Games annunciano il rinvio a dicembre di MechWarrior 5 Mercenaries e, soprattutto, ci informano che il titolo, contrariamente a quanto previsto, uscirà su PC in esclusiva su Epic Games Store.

"L'approdo su Epic Games Store ci offre l'opportunità di assicurarci che MechWarrior 5 Mercenaries soddisfi il nostro obiettivo interno di creare il miglior videogioco possibile per la serie di MechWarrior", si legge nel comunicato con cui il team di Piranha Games suggerendo, semmai ve ne fosse bisogno, come il passaggio sullo store digitale di Epic Games sia avvenuto in funzione dell'ingente investimento effettuato sul gioco dai vertici del colosso videoludico statunitense.

Con l'annuncio dello slittamento al 10 dicembre dell'uscita di Mercenaries su PC, e la conferma della sua esclusività su Epic Store, gli sviluppatori canadesi provano a stemperare i toni della polemica che coinvolge gli utenti che hanno finanziato il progetto tramite la campagna di crowdfunding lanciata nel 2016. La compagnia si impegna infatti ad accettare tutte le richieste di rimborso che potrebbero pervenire da chi ha prenotato il gioco e da chi ha partecipato alla raccolta fondi iniziale.

Il rimborso sarà effettuato con un vero e proprio "risarcimento" in denaro pari alla somma spesa per il preordine e, parallelamente, con l'invio di una somma di denaro digitale (con un valore compreso tra i 100 e i 300 dollari) da spendere ingame nell'universo di MechWarrior Online.

Chi ci segue, sa che la delicata questione del passaggio in esclusiva su Epic Store di giochi in crowdfunding previsti inizialmente su altre piattaforme non è affatto nuova e, di recente, è stata affrontata anche dagli autori di Shenmue 3, con soluzioni che, però, non sembrano aver soddisfatto tutti i baker e gli utenti in preordine.