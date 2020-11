MechWarrior 5 Mercenaries: i giganti meccanici arriveranno in esclusiva su Xbox Series X

Gli sviluppatori di Piranha Games hanno annunciato il rinvio del DLC Heros of the Sphere per MechWarrior 5: Mercenaries. Tuttavia non tutti i mali vengono per nuocere: l'ultimo capitolo della lunga saga dedicata ai robottoni farà il suo esordio in esclusiva console su Xbox Series X/S e Xbox One.

Il DLC Heros of the Sphere verrà quindi lanciato nella primavera del 2021 e contemporaneamente MechWarrior 5 Mercenaries farà la sua comparsa anche su Steam, GOG, Microsoft Store e sulle console targate Xbox. Al momento non è chiaro se la versione per le console next-gen Xbox Series X e S implementerà dei miglioramenti specifici e maggiori informazioni verranno rivelate in prossimità del lancio.

Nel comunicato pubblicato da Piranha Games gli sviluppatori hanno attribuito le cause del ritardo principalmente all'uscita di Cyberpunk 2077: i giganti meccanici di MechWarrior 5 avrebbero infatti dovuto esordire proprio in contemporanea con il nuovo kolossal di CD Projekt RED e lo studio ha deciso di rinviare l'uscita proprio per garantire una certa visibilità al titolo. In ogni caso, il tempo di sviluppo aggiuntivo verrà utilizzato per rifinire il gioco principale e il relativo DLC grazie anche alle maggiori risorse portate dalla recente acquisizione della software house da parte di EG7.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che MechWarrior 5 Mercenaries è già disponibile per PC in esclusiva Epic Games Store. Potete trovare il comunicato ufficiale a questo link.