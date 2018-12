MechWarrior 5 Mercenaries ha una data di uscita ufficialmente

Durante il MechCon, Piranha Games ha pubblicato un nuovo trailer di MechWarrior 5 Mercenaries, il video mostra non solo nuove brevi sequenze inedite ma svela anche la data di uscita del gioco.

MechWarrior 5 Mercenaries è atteso per il 10 settembre 2019 su PC, in tempo per il trentesimo anniversario della serie che cade proprio il prossimo anno. Durante l'evento è stato infine ribadito che il quinto episodio della saga supporterà le mod e sarà perfettamente integrato con Steam Workshop, inoltre il gioco presenterà una modalità co-op per quattro giocatori, maggiori dettagli verranno diffusi all'inizio del prossimo anno.

MechWarrior 5 è attualmente previsto solamente su piattaforma PC, gli sviluppatori non sembrano interessati a portare il gioco anche su console, le cose potrebbero però cambiare nel prossimo futuro...