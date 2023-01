MechWarrior, i mecha stanno per tornare: in sviluppo un nuovo gioco single player

La serie di MechWarrior si arricchirà in futuro di un nuovo gioco. Dopo l'arrivo delle versioni PlayStation e Xbox di MechWarrior 5 Mercenaries nel corso del 2021, Piranha Games conferma di essere già al lavoro sul prossimo titolo, del quale ha condiviso i primissimi dettagli.

Stando a quanto rivelato da Russ Bullock, presidente di Piranha Games, nel corso di un'intervista con il podcast No Guts No Galaxy, il nuovo MechWarrior sarà un'esperienza incentrata sul single player e sarà un episodio standalone, dunque non collegato alla numerazione ufficiale fin qui seguita. "Stiamo continuando a lavorare sul franchise di MechWarrior, cosa che in un certo senso mi ha sorpreso, non immaginavo che ci avremmo lavorato così a lungo, è grandioso", afferma Bullock, che prosegue: "Tutti sanno che stiamo lavorando al quarto DLC di MechWarrior 5, e c'è anche un altro gioco di MechWarrior in sviluppo presso gli studi di Piranha Games".

In merito alla natura del progetto, Bullock conferma che "non si tratta di MechWarrior Online 2 o un nuovo gioco di questa serie, non è un PvP online. E' più in linea con MechWarrior 5, ma è un gioco standalone. In un certo senso ti sto fornendo un'esclusiva, ma per adesso non posso dire altro". Il presidente di Piranha Games specifica comunque che "verrà annunciato più avanti, ma non so ancora quando, chissà, nel corso del 2023. Forse anche verso l'autunno, tipo a settembre o qualcosa di simile. Dunque ci vorrà molto, dovrete aspettare per vedere di cosa si tratta".

Ci sarà dunque da aspettare prima di scoprire cosa offrirà il prossimo titolo della serie e, soprattutto, quali passi avanti dimostrerà rispetto al precedente MechWarrior 5 Mercenaries.