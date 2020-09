Medal of Honor Above and Beyond: l'avventura VR ha una data di lancio!

In una serata che si è rivelata ricca di novità per gli appassionati della Realtà Virtuale, giunge un interessante annuncio anche da parte di Respawn Entertainment.

La software house già autrice della serie Titanfall, di Apex Legends e Star Wars: Jedi Fallen Order si presenta sul mercato videoludico VR con un nuovo titolo legato all'universo di Medal of Honor. A meno di un mese dalla presentazione del primo trailer di Medal of Honor: Above and Beyond, il team di sviluppo conferma la data di lancio della produzione. Gli appassionati potranno immergersi nelle atmosfere della Seconda Guerra Mondiale, per un'esperienza fondata sull'immersività.

Nei panni di un agente dei Servizi Strategici degli Alleati, il giocatore affronterà una campagna che lo condurrà in missioni via terra, via mare e in cielo. L'attesa per poter mettere le mani su Medal of Honor: Above and Beyond non sarà lunghissima. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, l'account Twitter di Respawn Entertainment conferma che il gioco VR sarà disponibile a partire dal prossimo 11 dicembre.



Il titolo si farà strada sia su Steam sia su Oculus Store, con compatibilità con i visori targati Facebook, la cui famiglia si appresta ad accogliere anche Oculus Quest 2..