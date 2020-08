Medal of Honor Above and Beyond: il colossal VR di Respawn si mostra nel primo trailer

Durate l'Opening Night Live, show d'apertura della Gamescom 2020 condotto da Geoff Keighley, Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno finalmente mostrato il primo trailer di Medal of Honor Above and Beyond, sparatutto bellico ad alto budget indirizzato alla VR di Oculus Rift.

Il filmato ci ha fornito uno spettacolare assaggio di quella che si preannuncia come un'avvincente campagna per giocatore singolo, che calerà i giocatori nei panni di un agente dell'OSS (Office of Strategic Services) in un'Europa devastata dalla Seconda Guerra Mondiale. L'avventura, basata su fatti storici reali, offrirà sezioni terrestri, marittime ed aeree. I fan storici del franchise, inoltre, non faticheranno a riconoscere alcuni personaggi ricorrenti, come Manon Batiste, un combattente della resistenza francese apparso in diversi giochi della serie, e il Dr. Gronek, uno scienziato conosciuto in Medal of Honor del 1999.

In Medal of Honor: Above and Beyond "la videocamera non lascia mai gli occhi del giocatore": ogni scena è stata girata e pensata attorno alla prospettiva degli utenti che indossano il visore. Trovate il trailer di presentazione in apertura di notizia. L'uscita è prevista nel corso delle festività natalizie di quest'anno su Oculus Rift.