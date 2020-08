Medal of Honor Above and Beyond VR: un nuovo sguardo al gameplay durante l'ONL

Dopo l'annuncio della presenza di Ratchet & Clank per PS5 all'Opening Night Live, anche Respawn conferma di essere tra i protagonisti della cerimonia d'apertura della Gamescom 2020 con il nuovo video gameplay di Medal of Honor Above and Beyond.

Nel nuovo messaggio condiviso sui social da Geoff Keighley, l'organizzatore dell'ONL 2020 invita gli appassionati di giochi in Realtà Virtuale a seguire lo spettacolo per poter ammirare lo Story Trailer di Above and Beyond, il nuovo capitolo dell'iconica serie sparatutto di Medal of Honor.

A detta di Keighley, il prossimo FPS per visori Oculus degli autori di Apex Legends "è davvero un gran bel gioco, la nuova magia compiuta da Vince Zampella, Peter Hirschmann e dai ragazzi di Respawn". Il trailer confezionato dalla sussidiaria di Electronic Arts, quindi, pur focalizzandosi sulla storia dovrebbe mostrare anche delle scene di gameplay inedite che testimonino l'ambizione di Respawn di farne un vero e proprio titolo tripla A per VR.

L'evento legato all'Opening Night Live, lo ricordiamo, sarà trasmesso a partire dalle ore 20:00 italiane di giovedì 27 agosto, dopo un ricco pre-show con tante World Premiere promesse da Geoff Keighley. Anche per questo, non possiamo che consigliarvi di seguire la nostra maratona dell'Opening Night Live che partirà giovedì alle ore 18:00 sul canale Twitch di Everyeye per scoprire insieme a noi le sorprese riservateci dallo spettacolo d'apertura della Gamescom 2020.