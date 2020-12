Medal of Honor Above and Beyond: un nuovo trailer mostra le modalità multiplayer in VR

A pochissimi giorni dal lancio di Medal of Honor: Above and Beyond gli sviluppatori di Respawn Enterntainment hanno pubblicato un nuovo trailer che permette di dare un primo sguardo alla modalità multiplayer dello sparatutto VR.

Il trailer dedicato al multiplayer di Medal of Honor: Above and Beyond mostra le classiche modalità disponibili nella stragrande maggioranza degli sparatutto come Deathmatch, Deathmatch a squadre e Domination ma riserva anche qualche importante sorpresa pensata espressamente per massimizzare l'esperienza con la realtà virtuale. La prima modalità inedita si chiama Mad Bomber e consiste nel posizionamento di bombe su specifici obbiettivi (che devono poi essere disinnescate dagli avversari): la massima libertà di movimento e l'immersione portata dai visori potrebbero regalare più di una soddisfazione. La seconda prende il nome Blast Radius e sembra prendere spunto dalla modalità King of the Hill di H1Z1, anche se al momento non sono chiare le meccaniche di gioco.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Medal of Honor: Above and Beyond uscirà il prossimo 11 dicembre per PC e sarà compatibile con i più diffusi visori VR.