Medal of Honor Above and Beyond: quanto spazio serve per l'installazione? Tantissimo!

Medal of Honor Above and Beyond sta per arrivare su PC e secondo i primi report, il gioco richiede una enorme quantità di spazio libero su disco per avviare l'installazione, anche se la dimensione finale è fortunatamente inferiore a quanto previsto.

Per poter avviare il processo di installazione sono necessari ben 340 GB di spazio libero, la dimensione definitiva in ogni caso si assesta sui 177 GB, tuttavia l'installer ha bisogno di uno spazio praticamente raddoppiato per scompattare gli assets e installare altri file temporanei.

177 GB non sono comunque pochi se pensiamo che Half-Life Alyx (altro progetto esclusivo per la VR) occupa circa 70 GB, la dimensione del gioco di Respawn è simile a quella di Call of Duty Modern Warfare che ormai si avvicina alla soglia dei 200 GB (considerando anche Call of Duty Warzone).

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Medal of Honor Above and Beyond: "Medal of Honor Above and Beyond non si prefigge l’obiettivo di incarnare la nuova frontiera degli sparatutto in realtà virtuale. Ciononostante, dalla nostra prova emerge un prodotto solido in quasi ogni sua componente, consapevole delle potenzialità della VR e delle caratteristiche ludiche che la contraddistinguono."