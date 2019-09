Medal of Honor: Above and Beyond ufficiale, tutto sul titolo VR di Respawn

Dopo i numerosi rumor apparsi online negli ultimi mesi, Oculus Studios e Respawn Entertainment hanno colto l'occasione del keynote Oculus Connect 6 per annunciare Medal of Honor: Above and Beyond, un titolo della storica serie pensato per essere giocato in VR.

Stando a quanto dichiarato durante il keynote, Respawn Entertainment ha lavorato duramente a questo titolo durante gli ultimi due anni. D'altronde, la collaborazione tra le due aziende era stata annunciata già durante l'Oculus Connect 4 del 2017.

Medal of Honor: Above and Beyond è un titolo tripla AAA ambientato durante la seconda guerra mondiale. Il giocatore si calerà nei panni di un agente alleato dell'Office of Strategic Services (OSS), incaricato di infiltrarsi, sopravvivere e combattere attraverso l'astuzia la macchina da guerra nazista. Il giocatore verrà trasportato in un viaggio che coinvolgerà gran parte dell'Europa, arrivando a collaborare anche con la Resistenza francese.

Il titolo di Respawn Entertainment includerà sia la campagna che il multiplayer, ma ci sarà anche una modalità aggiuntiva dove il giocatore potrà ascoltare le storie dei sopravvissuti della seconda guerra mondiale e assistere a ciò che è accaduto. "Fin dall'inizio, Medal of Honor ha insegnato ai giocatori il tremendo sacrificio e gli eroici sforzi compiuti dalle generazioni precedenti per salvaguardare la nostra libertà", ha affermato Peter Hirschmann, autore dell'originale Medal of Honor, tornato per dirigere questo nuova capitolo del franchise.

"Grazie alla realtà virtuale, possiamo davvero mettere un giocatore nei panni di un soldato della seconda guerra mondiale. [...] Intervistare i veterani della seconda guerra mondiale è stato un immenso privilegio e ci ha permesso di garantire rispetto e fedeltà a coloro che hanno prestato questo servizio", ha concluso Hirschmann.

Medal of Honor: Above and Beyond verrà lanciato nel 2020 per la piattaforma Rift. Ulteriori dettagli sul titolo verranno diffusi nel corso dei prossimi mesi.