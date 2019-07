Medal of Honor: Game Informer esorta EA ad affidarne lo sviluppo a Respawn

Dalle pagine di Game Informer, il giornalista Blake Woog realizza un'interessante retrospettiva sulla saga FPS di Medal of Honor ritenendo che sia ormai giunto il tempo di riprendere in mano questa pesante proprietà intellettuale.

Nell'analizzare l'attuale situazione di Electronic Arts e i margini di manovra che il colosso videoludico statunitense potrebbe avere nel ridare vita a questa IP in un contesto storico completamente diverso da quello dei due remake di Medal of Honor e dominato dagli sparatutto battle royale, l'autore di Game Informer spiega che "i due autori degli ultimi MoH, Jason West e Vince Zampella, hanno fondato Respawn Entertainment, lo studio dietro alla serie di Titanfall e ad Apex Legends. Mentre West non è più in Respawn, diversi sviluppatori di Medal of Honor fanno ancora parte di quello studio. Steve Fukuda, ad esempio, è stato il capo designer di Titanfall e ha contribuito a dare forma a Medal of Honor. Con lo spirito di questa IP che continua a vivere in Respawn, è perfettamente logico guardare a loro per far risorgere il franchise".

La grande dimestichezza del team di Respawn con gli sparatutto multiplayer "canonici" come Titanfall e i battle royale come Apex Legends, di conseguenza, rappresenterebbero il miglior biglietto da visita per un eventuale reboot di Medal of Honor, come riferisce lo stesso giornalista di GI affermando che "la serie di Titanfall è un perfetto indicatore della capacità di Respawn di sviluppare campagne singleplayer di sparatutto in prima persona. Il level design di Titanfall 2 e le idee che accompagnano ogni singola missione, inoltre, sono perfetti per essere trasposti in teatri di guerra realistici e ad ambientazione storica come Medal of Honor. Apex Legends, infine, è la dimostrazione del fatto che dalle parti di Respawn sanno affrontare con grazia e facilità le tendenze moderne in fatto di FPS battle royale".

E voi, cosa ne pensate dell'eventuale ritorno della saga sparatutto di Medal of Honor ad opera di Respawn? A chi ci segue, ricordiamo infine che il team statunitense capitanato da Vince Zampella è attualmente impegnato su Apex Legends ed è al lavoro su Star Wars Jedi Fallen Order.