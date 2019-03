Media Create non pubblicherà più i dati di vendita dei giochi in Giappone

Sulle pagine di Everyeye.it pubblichiamo settimanalmente le classifiche software giapponesi con i dati forniti da Media Create, oggi però l'agenzia ha annunciato che non fornirà più alcun dato pubblicamente, a causa dell'esplicita richiesta dei suoi azionisti.

Media Create analizza il mercato giapponese dal 1994 ed ogni settimana fornisce i dati di vendita precisi dei nuovi giochi usciti in Giappone, da oggi però non sarà più così. L'azienda ha infatti annunciato che non pubblicherà più i dati di vendita sul suolo giapponese, a causa di pressioni da parte degli azionisti, tra cui rientrano numerosi grandi publisher.

Da questo momento sarà quindi più complicato avere un quadro generale della situazione giapponese, in maniera simile a quanto succede in Nord America, dove il gruppo NPD non diffonde più pubblicamente i dati di vendita, anche se questi trapelano abitualmente tramite insider e analisti del settore.

Non si tratta, chiarisce Media Create, di censura, bensì della volontà di non mettersi contro gli azionisti, una mossa che porterebbe alla chiusura della piccola azienda che ad oggi vede solamente undici dipendenti e non ha le risorse economiche per difendersi da eventuali cause legali.