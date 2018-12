Media Markt svela Assassin's Creed Compilation e Bowmore di Ubisoft

La divisione tedesca di Media Markt (Media World in Italia) ha inserito in listino la misteriosa Assassin's Creed Compilation per PlayStation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch, raccolta mai annunciata da Ubisoft.

Secondo quanto riportato il lancio del gioco sarebbe previsto per il 29 marzo 2019, data che potrebbe rappresentare anche un semplice placeholder. Altra notizia interessante riguarda l'aggiunta nei listini di "Bowmore", altro titolo targato Ubisoft mai annunciato e previsto secondo il rivenditore per il 15 febbraio 2019 nei formati PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Difficile saperne di più al momento, restiamo in attesa di eventuali annunci che a questo punto potrebbero non tardare troppo, che siano questi due reveal previsti per i Game Awards del 7 dicembre?