Media Molecule oltre Dreams e LittleBigPlanet: in sviluppo un gioco PS5 live service?

Dopo aver cementato con Dreams la reputazione della software house più creativa dei PlayStation Studios coltivata negli anni grazie all'iconica IP di LittleBigPlanet, i vertici di Media Molecule si preparano al loro prossimo, ambizioso progetto su PlayStation 5.

Sulle pagine del proprio sito web ufficiale, gli autori inglesi confermano di aver aperto numerose posizioni lavorative per ampliare il proprio staff in funzione, appunto, dei nuovi progetti in sviluppo sotto l'egida di Sony.

Le figure professionali ricercate da Media Molecule sono davvero tante, dai programmatori e designer passando per i produttori, gli ingegneri audio e gli esperti di tool per creatori di contenuti. In diverse schede viene fatto esplicito riferimento a Dreams e ai suoi strumenti di sviluppo, ma in altri casi Media Molecule si limita a specificare che i nuovi membri del team dovranno dare forma ad "esperienze live service" non meglio specificate.

Nel momento in cui scriviamo, quindi, non sappiamo se questa tornata di assunzioni sia legata o meno al futuro di Dreams su PS5 o, perché no, al prossimo capitolo di LittleBigPlanet o ad altre proprietà intellettuali inedite.

Le ultime notizie provenienti da Media Molecule potrebbero rientrare nel novero delle iniziative promesse nei mesi scorsi da Jim Ryan: nel corso della riunione con gli azionisti di Sony tenutasi a maggio, il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment ha sostenuto infatti che il colosso tecnologico giapponese intende lanciare 12 giochi live service su PC, PlayStation e mobile entro il 2025.