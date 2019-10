Media Molecule: i giochi creati con Dreams potranno approdare su tutte le piattaforme

Discutendo con i colleghi di GamesIndustry.biz del futuro di Dreams, Kareen Ettouney ha confermato l'approdo di Dreams su PS5 e spiegato, in qualità di cofondatore e direttore artistico di Media Molecule, di voler consentire agli utenti del suo ambizioso sandbox di pubblicare i loro giochi anche su altre piattaforme.

Nell'illustrare i piani a lungo termine della software house inglese, Ettorney ha spiegato che "sì, vogliamo che le persone siano in grado anche di andare sulla Luna con i nostri progetti. Abbiamo già una licenza commerciale, il che significa che quando ti cimenti con l'editor di Dreams e crei un gioco puoi fare domanda per ottenere a tua volta una licenza commerciale. Da quel punto in avanti, tutto ciò che vorrai fare con quello che hai sviluppato con Dreams sarà a tua discrezione".

Secondo quanto spiegato dal dirigente di Media Molecule, tutto ciò potrà essere fatto attraverso il potenziamento delle funzioni di Dreams che arriveranno con i futuri update del titolo: "Attualmente il gioco offre delle funzionalità di esportazione molto limitate che riguardano solo i video creati ingame, ma abbiamo dei piani a lungo termine che consentiranno agli utenti di esportare i propri giochi al di fuori dell'ecosistema di Dreams, portandoli su altri dispositivi e oltre. Tutto ciò che fai in Dreams è tuo. Puoi usarlo. La community di Dreams sta già utilizzando l'editor per realizzare progetti grafici, copertine di album e cose del genere".

Alla luce di questa importante precisazione, le recenti dichiarazioni dei vertici di Media Molecule sull'eventuale rimozione dei livelli di Dreams ispirati ad altri videogiochi assume un significato ancora più profondo, confermando la volontà della sussidiaria di Sony di offrire ai "sognatori" del loro sandbox l'opportunità di acquisire l'IP delle proprie creazioni originali e, quindi, di commercializzare i propri giochi fan made su sistemi non PlayStation come PC, Mac OS, iOS, Android e, perchè no, Xbox e Nintendo.