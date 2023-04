Media Molecule perde pezzi: c'entra la fine di Dreams?

Continua a far discutere la chiusura di Dreams programmata da Media Molecule per settembre 2023. Il team lavora ad un nuovo gioco, ma la community di Dreams non accetta la fine del supporto, aprendo petizioni per convincere gli sviluppatori a non proseguire con i pieni. Intanto c'è aria di grossi cambiamenti per lo studio inglese.

Attraverso un post su Twitter, il co-founder di Media Molecule nonché creative director dei primi due LittleBigPlanet, Mark Healey, annuncia di aver lasciato la compagnia dopo 17 anni di onorato servizio. "Dopo 17 incredibili anni di co-fondazione e costruzione di Media Molecule, ho deciso che per me è giunto il momento di lasciare il nido, salpare e seguire una nuova rotta. Oggi è il mio ultimo giorno a Media Molecule", afferma Healey all'inizio del suo messaggio.

"Da LittleBig Planet a Dreams e oltre - prosegue Healey - sono fiero di aver fatto la mia parte e mi reputo fortunato ad aver lavorato con persone davvero brillanti e con una community così incredibilmente talentuosa di cui continuerò ad essere un fan. Ma una forte brezza cosmica mi sta trascinando ed il mio cuore da pirata si è risvegliato, non sto ringiovanendo e dunque per un po' mi farò trasportare dai venti delle mie curiosità per vedere dove mi porteranno".

Il co-founder conclude il suo pensiero dicendo che guarda "ai nuovi inizi, seguendo il proprio cuore ed esplorando ambiti sconosciuti. Sono pronto per un'avventura da pirata (una che comporti la creazione di videogiochi)". Non è chiaro quale sarà la prossima mossa di Healey, ma sembra chiaro che continuerà ad essere coinvolto nell'industria videoludica. In ogni caso Media Molecule perde uno dei suoi pezzi più importanti, e non è chiaro se l'addio a Dreams sia in qualche modo legato a questa decisione oppure no. Non resta che scoprire cosa si prospetta non solo nel futuro del game designer, ma anche in quello della sua ormai ex-compagnia.