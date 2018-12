Media Molecule ribadisce che la beta di Dreams arriverà nel 2018

Nei mesi scorsi Media Molecule aveva affermato più volte che la beta del tanto atteso Dreams sarebbe arrivata entro la nel 2018. Purtroppo ciò non è ancora avvenuto, ma nonostante l'anno stia ormai volgendo al termine, la software house ha nuovamente confermato quanto detto in precedenza.

Dopo aver mancato l'appuntamento con i Game Awards 2018, in tanti avevano dato per scontato il rinvio della fase di prova. Tuttavia, rispondendo su Twitter a un fan che ha "accusato" i ragazzi di Media Molecule di essere spariti nel nulla e non aver annunciato ancora novità sulla presunta beta in arrivo nel 2018, la compagnia ha risposto "Ciao Thomas, Non stiamo ignorando nessuno, siamo davvero molto impegnati qui! I nostri piani non sono cambiati e condivideremo nuovi dettagli non appena saremo pronti". Insomma, pare che per saperne di più dovremo pazientare ancora un po', e se i programmi sono davvero rimasti invariati come affermato nel tweet, è probabile che non dovremo attendere troppo a lungo, dopotutto siamo quasi arrivati a metà dicembre e il tempo stringe.

Ricordiamo che Dreams è in sviluppo esclusivamente per Playstation 4 e vedrà la luce nel 2019. Come confermato da MM, Il gioco supporterà Playstation VR fin dal Day One.