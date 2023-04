Media Molecule: la senior producer lascia lo studio di Dreams per unirsi a Firesprite

Periodo di grossi cambiamenti per Media Molecule che continua a perdere pezzi: dopo l'addio del co-fondatore Mark Healey, lo studio inglese saluta un altro elemento di spicco del proprio team.

Si tratta di Suzy Wallace, ormai ex senior producer di Media Molecule che tramite il proprio profilo LinkedIn ha fatto sapere di aver lasciato il team autore di Dreams, LittleBigPlanet e Tearaway per unirsi a Firesprite Studios, altra software house sempre inglese con sede a Liverpool nonché ulteriore sussidiaria di Sony, per quello che si può dunque considerare a tutti gli effetti uno "spostamento interno". All'interno di Firesprite, Wallace rivestirà il ruolo di development director.

"Adesso è il momento di iniziare un nuovo capitolo, dunque sono felice di annunciare che da oggi ho iniziato il mio nuovo lavoro come development director a Firesprite. Sono molto felice di rimanere con la famiglia dei PlayStation Studios, specialmente in un team con così grandi esperienze e valori, e non vedo l'ora di ritrovarmi coinvolta in un nuovo, eccitante progetto", afferma Wallace, che in ogni caso ricorda con affetto i cinque anni trascorsi tra le fila di Media Molecule e descrive Dreams come "il gioco più incredibile e d'ispirazione al quale abbia mai preso parte".

Precedenti annunci di lavoro hanno suggerito che Firesprite possa essere il team dietro al possibile nuovo Twisted Metal per PlayStation VR2: non ci sono per ora conferme in tal senso, ma qualunque sia il prossimo progetto della compagnia, Wallace darà adesso il suo contributo per renderlo sempre più ambizioso.