Media Molecule, il team di Dreams perde un pezzo importante: lascia uno dei fondatori

Attraverso un messaggio sul proprio profilo Twitter, Media Molecule annuncia un addio di peso tra le sue fila: Kareem Ettouney, uno dei fondatori dello studio britannico, ha infatti deciso di abbandonare la sua carica per inseguire nuovi progetti.

Assieme ad Alex Evans e Mark Healey, Ettouney ha aperto Media Molecule nel 2006, venendo poi acquisita da Sony nel 2010. Sulle piattaforme PlayStation la compagnia ha pubblicato numerosi giochi capaci di ottenere importanti successi di critica e pubblico, come LittleBigPlanet, Tearaway e Dreams (potete a tal proposito leggere la nostra recensione di Dreams, una delle migliori esclusive PS4).

Nel comunicato diffuso su Twitter si legge che "Kareem Ettouney, co-founder e art director di Media Molecule, ha deciso di lasciare lo studio. Sin dal primo giorno, Kareem è stato essenziale nel definire il look, lo stile e, senza dubbio, la pura essenza di chi siamo e cosa facciamo qui a Media Molecule. Saremo per sempre grati per tutto ciò che ha fatto per noi e per la nostra community. Ci lascerà all'inizio del 2023".

La compagnia conclude affermando che "non sarebbe giusto per Kareem lasciarci senza un suo personale saluto alla community, dunque faremo un livestream con lui il 17 gennario 2023. Parleremo di tutto il suo percorso in Media Molecule oltre a scoprire i suoi momenti migliori con Dreams".



Uno dei pezzi più importanti dello studio si avvicina ai saluti, ma si guarda anche al futuro: rumor degli scorsi mesi lasciano intendere che Media Molecule sia al lavoro su un gioco live-service per PS5, sebbene per adesso non siano ancora arrivare conferme in tal senso.