Media Molecule vuole continuare a sviluppare giochi dopo Dreams

La gestazione è stata piuttosto lunga, ma alla fine Dreams si è rivelato un vero e proprio gioiellino. L'ultimo lavoro di Media Molecule è una vera e propria officina creativa che mette a disposizione dei giocatori un numero incredibile di strumenti per plasmare videogiochi, filmati, dipinti e tanto, tantissimo altro.

Dreams ha i connotati di un progetto a lunghissimo termine, ma a quanto pare Media Molecule non intende legarsi ad esso nella sua interezza e per sempre. In una recente intervista apparsa sul numero 344 di Edge (magazine che ha assegnato un bel 10 a Dreams), il co-fondatore dello studio Alex Evans ha affermato che il team svilupperà un nuovo gioco, sebbene non sembra ancora essersi nulla di concreto in cantiere. "Siamo parte di Media Molecule, uno studio di sviluppo, pertanto una delle cose che voglio preservare è la magia di uno studio che crea giochi, e gli strumenti che ne derivano. Dunque, anche se c'è una parte dello studio che continuerà a implementare funzioni e migliorie alla modalità di creazione di Dreams, abbiamo sicuramente intenzione di creare un nuovo gioco, perché siamo uno studio di sviluppo. Onestamente non abbiamo ancora deciso cosa però".



A quanto pare, dovremo attendere un bel po' prima di mettere le mani su un nuovo gioco di Media Molecule. Per fortuna, come abbiamo avuto modo di scoprire nella recensione di Dreams, il loro ultimo lavoro è perfettamente in grado di intrattenere per molto, moltissimo tempo.