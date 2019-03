Media voto altissima nelle prime recensioni di Sekiro Shadows Die Twice

Come previsto, sono apparse online le prime recensioni di Sekiro Shadows Die Twice con i giudizi e le analisi della critica di settore su quello che si prefigura come l'ennesimo capolavoro soulslike di From Software e dell'intramontabile Hidetaka Miyazaki.

Sui principali aggregatori di recensioni online, ossia quelli di GameRankings e Metacritic, la media voto di Sekiro sembra infatti ancorarsi sui novanta punti su cento, con giudizi entusiastici per il nuovo approccio adottato da Miyazaki nel sistema di combattimento votato alla velocità e le atmosfere del Giappone Feudale che permeano l'intera opera.

Atomix: 9.5

TrueGaming: 9

TheSixthAxis: 9

PressStart Australia: 9

PlayStation Lifestyle: 9.5

IGN USA: 9.5

Attack of the Fanboy: 9

COGconnected: 8.8

GamingTrend: 9.5

Hardcore Gamer: 8.5

GameInformer: 9

JeuxActu: 8.5

IGN Japan: 8

JeuxVideo: 8.5

Nell'attesa di proporvi la nostra recensione di Sekiro: Shadows Die Twice, vi lasciamo all'articolo di approfondimento di Francesco Fossetti con delle interessanti riflessioni su difficoltà e longevità di Sekiro e ricordiamo a chi ci segue che il nuovo capolavoro annunciato di Activision e From Software sarà disponibile a partire da domani, 22 marzo, su PC, PlayStation 4 e Xbox One.