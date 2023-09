Mediaset Infinity per PS4 e PS5 sbarca su PlayStation Store

Mediaset ha annunciato ufficialmente che da oggi sarà possibile usufruire di tutti i servizi di Infinity anche sulle console della famiglia PlayStation. L'applicazione del servizio è infatti approdata sul PlayStation Store e consente a tutti gli utenti in possesso di PlayStation 4 o PlayStation 5 di procedere con il download senza costi aggiuntivi.

L'app si può infatti scaricare in via gratuita e, una volta completata l'installazione, è possibile effettuare l'accesso con un account per usufruire di tutti i servizi di Mediaset Infinity. Per chi non lo sapesse, infatti, l'applicazione non include esclusivamente contenuti a pagamento, ma è sufficiente disporre di un account per poter guardare in maniera del tutto gratuita una serie di programmi, film e serie TV. A far parte dei contenuti gratis troviamo anche gli highlights della Serie A, tutti i programmi di approfondimento sportivo di Sport Mediaset, la Coppa Italia e la prossima stagione di UEFA Champions League 2023/2024.

Chi è invece interessato a Mediaset Infinity+ (o dispone già di un abbonamento attivo), potrà utilizzare l'applicazione su PlayStation per guardare anche i contenuti premium.

