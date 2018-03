Mediaset Venti, Amazon Prime e l'incidente di Uber. Le news tech della settimana

Settimana ricca di novità, quella che si è conclusa.ha annunciato il lancio di un nuovo canale tematico che trasmetterà in esclusiva in chiaro la partita tra, mentreha aumentato il costo diha dovuto fare fronte ad uno spiacevole incidente.

Amazon Prime costerà 36 Euro in Italia

Non potevamo non partire da quella che è a tutti gli effetti la notizia più discussa degli ultimi giorni, ovvero l'aumento di Amazon Prime a 36 Euro all'anno, quasi il doppio rispetto alla precedente tariffa di 19 Euro. Il gigante di Jeff Bezos ha anche introdotto un nuovo tipo di abbonamento, mensile, da 4,99 Euro, ma nonostante ciò la decisione non è stata accolta favorevolmente dagli utenti, alcuni dei quali hanno anche scelto di disabilitare Prime.

Tuttavia, un nostro studio sulla questione ci ha permesso di scoprire che, nonostante il rincaro, il prezzo di Amazon Prime da 36 Euro all'anno in Italia resta comunque uno dei più bassi del mondo.

Mediaset Venti: il nuovo canale del Biscione

Fronte televisivo, è arrivata un'importante novità: Mediaset, infatti, ha annunciato il lancio di Venti, un nuovo canale che sarà collocato alla posizione e con ogni probabilità comincerà le trasmissioni il prossimo 3 Aprile, con il supermatch di Champions League tra Juventus e Real Madrid, in chiaro e gratuitamente.

Venti, inoltre, arriverò anche su Tivùsat di Hot Bird, ma a riguardo ancora non è noto a che posizione sarà collocato. Nel cartello diffuso dal gruppo della famiglia Berlusconi, si legge che Venti sarà un canale cinema e serie e rappresenterà "il primo canale come posizione nella numerazione dei canali tematici", il quale "aggiungerà audience al portafoglio di reti tematiche e baricentrica sul target adulti 25-54 anni, con un'offerta bilanciata di cinema e serie".

Incidente Uber: auto a guida autonoma investe ed uccide una donna

Settimana molto convulsa per Uber, che ha dovuto fare fronte all'incidente che ha visto coinvolto una vettura a guida autonoma che ha ucciso una donna di 49 anni.

Uber ha immediatamente sospeso i test a livello mondiale, con un comunicato in cui ha anche affermato che "i nostri pensieri vanno alla famiglia della vittima. Stiamo collaborando pienamente con le autorità locali nelle loro indagini per fare chiarezza sull'incidente".

A conferma delle indiscrezioni iniziali è arrivato un video ufficiale in cui viene mostrato l'impatto e che conferma le dichiarazioni dell'autista, il quale aveva descritto l'arrivo della donna su strada come un "lampo". Le discussioni però non sembrano concludersi.