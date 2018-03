Mediaset Venti, il lanciafiamme di Musk, il P20 ed Uber. Le top news tech di ieri

Buone notizie per tutti i tifosi di calcio italiani. Mediaset infatti ha annunciato il lancio del nuovo canale tematico, che sarà posizionato all'omonimo numero e debutterà con il supermatch di Champions League tra

Mediaset Venti: nasce il nuovo canale tematico di Mediaset

La notizia che molti tifosi aspettavano è finalmente arrivata: Mediaset, infatti, ha annunciato il lancio di un nuovo canale tematico, Venti, che sarà collocato alla posizione venti del digitale terrestre al posto di ReteCapri.

Il lancio, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe avvenire il prossimo 3 Aprile 2018, in concomitanza con il supermatch di Champions League tra Juventus e Real Madrid valevole per i quarti di finale della massima competizione calcistica per club a livello europeo.

Mediaset già nei giorni precedenti aveva inserito un segnaposto in cui affermava che "Juventus - Real Madrid" sarebbe stata visibile sul canale. Successivamente è arrivata anche la conferma ufficiale che parla di "esclusiva free".

Lanciafiamme di Elon Musk: lancio in estate

Dopo l'incredibile successo registrato al momento d'apertura dei pre-ordini, la Boring Company ha annunciato in via ufficiale che il lanciafiamme tanto discusso e mostrato da Elon Musk in vari video sarà distribuito ai fortunati clienti che sono riusciti a completare l'ordine a partire dalla prossima estate, giusto in tempo per utilizzarlo per "accendere i barbecue estivi".

Interessante anche notare che Boring Company nella mail inviata si riferisce al prodotto come un "non lanciafiamme", ed ha preannunciato che i clienti potrebbero essere costretti a firmare i termini e le condizioni prima della spedizione, per evitare possibili problemi legali.

Nel frattempo, dal fronte Musk ci giunge anche notizia che Tesla ha approvato il nuovo piano di compensazione per il proprio amministratore delegato, che non percepirà più alcun tipo di stipendio ma otterrà delle stock option in base ad una serie di obiettivi societari (circa sedici, di cui dodici legati alla capitalizzazione) raggiunti dalla compagnia. L'obiettivo finale è aumentare il valore della compagnia ed incentivare Musk a concentrarsi ancora di più sul produttore di auto elettriche. Il CEO attualmente divide il proprio tempo tra Tesla, SpaceX, Boring Company ed Hyperloop.

Il video dell'incidente di Uber

Dopo i rapporti della polizia, gli inquirenti hanno diffuso il video ufficiale che mostra l'impatto tra la vettura a guida autonoma Uber e la quarantanovenne che è stata uccisa.

Nel filmato, che ha rapidamente fatto il giro del web, si vede l'incidente da due diversi punti di vista: quello della vettura, e quello del conducente. Trovano conferma le indiscrezioni iniziali che parlavano di responsabilità molto limitate per la vettura. Immediato è arrivato anche il commento della compagnia, che ha diffuso il filmato "inquietante e straziante da guardare, ed i nostri pensieri continuano ad andare ai cari della signora coinvolta". La società americana ha anche precisato che le vetture a guida autonoma continueranno a restare ferme a tempo indeterminato.

Huawei P20 e P20 Lite già disponibile su ePrice

Nel frattempo, su ePrice in attesa della presentazione ufficiale prevista per il prossimo 27 Marzo, è già disponibile in vendita il nuovo smartphone top di gamma Huawei, nelle varianti "normali" e Lite.