MediaWorld: fino a 300 euro di sconto immediato su PC da gaming e non solo

Per celebrare la vittoria dell'Italia ad Euro 2020, MediaWorld ha lanciato una nuova tornata della sua promozione ricorrente chiamata Sconto Subito Online, valida solamente oggi 12 e domani 13 luglio.

Per festeggiare la conquista del massimo torneo continentale da parte della compagine azzurra, il 12 e 13 luglio con la promozione Sconto Subito Online è possibile ottenere uno sconto immediato in base al totale della spesa effettuata. In altre parole, più spendete più lo sconto aumenta, in base a questo schema:

Sconto di 50 Euro con una spesa di almeno 500 Euro

Sconto di 100 Euro con una spesa di almeno 750 euro

Sconto di 150 Euro con una spesa di almeno 1.000 Euro

Sconto di 300 Euro con una spesa di almeno 2.000 Euro

La promozione è applicabile su un'ampia varietà di prodotti, dalla telefonia ai grandi elettrodomestici, fino ad arrivare ad oggetti di nostro interesse quali i PC e i notebook da gaming, come ad esempio l'HP Omen15 a 1549 euro invece di 1699 euro, l'ASUS FX516PM a 1549 invece di 1699 euro e l'HP OMEN GT13 a 1899 euro invece di 2199 euro.

Sono tuttavia previste delle eccezioni, come specificato da MediaWorld: "La promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili online ad esclusione di: tutti i prodotti facenti parte della promo Red Friday 3, tutti i prodotti facenti parte delle promo online (LA TECNOLOGIA PER GODERSI IL FRESCO); le Console (Sony Playstation 5 digitale e normale e Xbox Serie X e serie S), i nuovi Apple iMac 24”; i nuovi iPad Pro; tutti i Droni; i prodotti Grande Elettrodomestico a marchio Miele, Liebherr, Smeg, i prodotti Piccolo Elettrodomestico a marchio Smeg, i seguenti prodotti Dyson (codice 158441 DYSON SCOPA ELETTRICA V11 OUTSIZE, codice 158442 DYSON SCOPA ELETTRICA V15, codice 155613 DYSON PURIFICATORE COOL TP07); tutti i codici della linea BESpoke di Samsung; tutti i Film (reparto 64); tutte le Schede Video; i prodotti non disponibili, i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta& Vinci , le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo o servizi".

Il nostro consiglio è quello di recarvi sul sito ufficiale di MediaWorld per ottenere ulteriori informazioni, cercare i prodotti di proprio interesse e verificare l'eventuale eligibilità per la promozione.