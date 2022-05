Mediaworld annuncia il Red Friday e sconto subito fino a 400 euro da oggi

Mediaworld ha annunciato il ritorno del Red Friday e al tempo stesso ha (ri)lanciato la promozione Sconto Subito che vi permetterà di ottenere uno sconto fino a 400 euro da oggi al 2 giugno, a fronte di vari scaglioni di spesa.

Nello specifico, lo sconto sarà pari a 50 euro su una spesa totale di almeno 500 euro, 75 euro su una spesa di 750 euro, 150 euro su una spesa di 1.000 euro e 400 euro su una spesa di 2.000 euro. Lo sconto è valido solo online (consegna standard gratis) su una vasta selezione di prodotti, anche ricondizionati, ad esclusione di tutti i prodotti che partecipano alle promozioni Computer che Passione e La Casa per Me, tutti i prodotti che partecipano alla promozione online Solo per Oggi e Solo per il Weekend, tutti i componenti pr PC, tutte le console e prodotti Demo Units, prodotti a marchio Dyson, Smeg, Miele e Liebherr, articoli da incasso a marchio Samsung, prodotti in abbonamento, prevendite e prenotazioni, prodotti editoriali e Gratta e Vinci, liste nozze e simili e in generale tutti i servizi digitali.

Torna anche il Red Friday Mediaworld, per il moment non ci sono dettagli ma la catena invita a restare sintonizzati per le offerte estive che coinvolgeranno tanti prodotti tra cui smartphone, televisori, fotocamere, notebook, piccoli e grandi elettrodomestici.