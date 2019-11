Mediaworld anticipa il Black Friday con sconti su Xbox One S e PlayStation VR

Il Black Friday di Mediaworld inizierà ufficialmente giovedì 28 novembre ma da oggi e fino a mercoledì 27 la catena lancia una serie di offerte anticipate, anche per quanto riguarda la categoria videogiochi e console.

Da segnalare in particolare le offerte sul fronte Xbox One, con Xbox One S All-Digital 1TB e tre giochi (Sea of Thieves, Minecraft, Forza Horizon 3) a 129.99 euro, il bundle Xbox One X con Star Wars Jedi Fallen Order costa invece 349 euro. Bastano invece 199.99 euro per portarsi a casa il pacchetto Xbox One S 1 TB con due controller wireless, stesso prezzo per il bundle con Star Wars Jedi Fallen Order. Restando in casa Xbox, Gears 5 è in vendita a 34,99 euro, scontato del 50% rispetto al prezzo di listino.

Sul fronte accessori segnaliamo il mouse Logitech MX Master 2S a 39.99 euro mentre il volante Logitech G29 ha un prezzo scontato pari a 189,99 euro. Per finire segnaliamo il bundle PlayStation VR (V2) con PlayStation Camera e PlayStation VR Worlds a 199 euro.

Le offerte sono già disponibili online sul sito di Mediaworld e da oggi in tutti i negozi della catena, nei prossimi giorni arriveranno altre promozioni in attesa degli sconti del Black Friday 2019 al via il 28 novembre.