Mediaworld anticipa il Black Friday: tornano gli XDays fino all'8 novembre

Tornano gli XDays da Mediaworld, in occasione del Black November la catena propone una serie di prodotti in offerta solo online con consegna standard gratuita, promozione valida fino all'8 novembre come parte delle offerte anticipate per il Black Friday.

La categoria computer e smart home in particolare include una serie di prodotti per il gaming tra cui PC desktop, notebook e accessori. Tra i tanti citiamo MSI INFINITE S 9SA-210IT a 1.049 euro, MSI MAG Codex 5 9SI-027IT a 1.269 euro, MSI GS75 STEALTH 10SFS-220IT a 2.799 euro, ACER Predator Triton PT515-52-78TF a 2.599 euro, MSI TRIDENT A 9SI-808IT a 1.199 euro e MSI GE66 Raider 10SFS-047IT a 2,699 euro. E ancora, cuffie, tastiere mouse, sedie gaming e tanto altro ancora.

Sul fronte console e videogiochi invece non sono presenti sconti XDays ma è comunque possibile trovare qualche offerta come Animal Crossing New Horizons a 49.99 euro, Nintendo Switch a 319 euro, Nintendo Switch Lite a 216 euro, New Super Mario Bros U Deluxe a 50.99 euro e Pokemon Spada e Scudo a 49.99 euro l'uno. Da citare anche Death Stranding e Dragon Ball Z Kakarot per PlayStation 4 in vendita a 39.99 euro l'uno.

