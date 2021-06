Mediaworld: arriva il nuovo volantino di giugno con tante offerte su console e giochi

Il primo giugno partono le nuove offerte di Mediaworld, la catena lancia oggi il volantino La partita si gioca dove sei tu, dedicata ovviamente agli Europei di Calcio che ci terranno compagnia nelle prossime settimane. Tante le offerte anche su giochi, console e accessori.

Iniziamo segnalando FIFA 19 per PS4, Xbox One e Switch a 19.99 euro e si continua con Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS4 e PS5 a 49.99 euro, inoltre l'abbonamento annuale PlayStation Plus 12 mesi costa 44.99 euro invece di 59,99 euro.

Nintendo Switch Lite + Miitopia costa 249 euro, offerta valide sulle colorazioni giallo, turchese, grigio, blu e corallo. Particolarmente ricca la sezione sconti sui giochi per Nintendo Switch dove troviamo Ring Fit Adventure con accessorio Ring-Con a 69.99 euro, Minecraft Nintendo Switch Edition a 27.99 euro, 51 Giochi Classici a 36.99 euro, Super Mario Maker 2 a 47.99 euro, Pokemon Scudo a 47.99 euro e Luigi's Mansion 3 a 47,99 euro.

E ancora, Minecraft Dungeons a 26.99 euro, Monster Hunter Rise a 51.99 euro, New Pokemon Snap a 49.99 euro, Mario Kart 8 Deluxe a 49.99 euro e Super Mario Odyssey a 48,99 euro. Super Mario Party costa 49.99 euro mentre New Super Mario Bros U Deluxe è in offerta a 48.99 euro, infine The Legend of Zelda Link's Awakening costa 45,99 euro.