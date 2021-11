MediaWorld Black Friday: disponibili gli Sconti Solo per Il Weekend, scadono domani

MediaWorld ha salutato l'arrivo del fine settimana lanciando una nuova tornata dei suoi Sconti solo per il Weekend, stavolta come parte della promozione Black November che ci terrà compagnia per tutto il mese per celebrare il Black Friday.

A questo giro la selezione dei prodotti gaming in offerta è piuttosto ampia, e spazia dal software ai PC da gaming, passando per gli accessori. Tra i videogiochi in sconto segnaliamo eFootball PES 2020 per PS4 a soli 9,99 euro, One Piece Pirate Warriors 4 per PS4 e Xbox One a 19,99 euro, Anthem per PlayStation 4 a 19,99 euro ed EA Sports UFC 4 a 19,99 euro per Xbox One. Se siete alla ricerca di un nuovo e potente PC Desktop da gaming potete scegliere tra l'MSI MEG Infinite X da 3399 euro (CPU Intel Core i9-10900KF 3,7 GHz, HDD 2TB, SSD 2 TB, 32 GB di RAM e GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ventus 3X OC 10 GB), l'MSI MEG Trident X da 3499 euro (CPU Intel Core i9-10900K 3,7 GHz, HDD 2TB, SSD 2 TB, 32 GB di RAM e GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ventus 3X OC 10 GB) e l'MSI MEG Aegis T15 da 3499 euro (CPU Intel Core i7-10700K 3,8 GHz, HDD 2TB, SSD 2 TB, 32 GB di RAM e GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ventus 2X OC 8 GB).

Disponibili anche notebook da gaming ed accessori quali sedie, headset e tappetini per il mouse. Scoprire la selezione completa consultando la pagina degli Sconti solo per il Weekend sul sito di MediaWorld. Avete tempo fino alle 23:59 di domani 7 novembre per approfittarne.