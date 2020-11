Mediaworld Black Friday: al via le nuove offerte, sconti anche sui giochi per PS5

Dopo le anticipazioni del volantino Black Friday Mediaworld di inizio settimana, da oggi e fino al 30 novembre partono ufficialmente gli sconti del Black Friday presso i negozi e sul sito della catena. Tra i prodotti in offerta anche videogiochi, console e accessori.

Da segnalare ad esempio FIFA 21 per PS4 e Xbox One a 39.99 euro, Call of Duty Black Ops Cold War per PS5 a 70.99 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5 a 55.99 euro, Nintendo Switch Joy-Con Rosso/Blu Neon a 299 euro e ancora Ring Fit Adventure a 69.99 euro, Crash Bandicoot 4 It's About Time a 49.99 euro e Nintendo Switch Lite a 189 euro.

Sconti anche su una selezione di giochi Nintendo proposti a 44.99 euro l'uno, tra i tanti citiamo Super Mario 3D All-Stars, Pokemon Spada e Scudo, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Animal Crossing New Horizons, New Super Mario Bros U Deluxe e Luigi's Mansion 3.

Si continua con Red Dead Redemption 2 a 29.99 euro, NBA 2K21 a 39.99 euro, Watch Dogs Legion a 44.99 euro, F1 2020 Seventy Edition a 39.99 euro, Need for Speed Hot Pursuit Remastered a 19.99 euro. Jump Force a 19.99 euro e Star Wars Squadrons a 29,99 euro.