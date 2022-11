Da Mediaworld è già Black Friday! Online le prime offerte su console, giochi e PC Gaming

Mediaworld anticipa tutti e lancia "Il vero vero vero ma davvero vero Black Friday" con tante offerte valide online e nei negozi della catena dal primo al nove novembre. Tra i prodotti in promozione troviamo anche videogiochi, console, accessori e PC Gaming.

Sul sito di Mediaworld trovate le offerte del Black Friday, iniziamo segnalandovi la sedia gaming Trust GXT701R Ryon Chair a 119.99 euro o in alternativa il modello HP Omen by HP Citadel al prezzo di 239,99 euro, le cuffie Logitech G335 Gaming Headset costano 39.99 euro, più economiche sono invece le cuffie HP Pavilion Cuffie 600 in sconto a 32,99 euro.

Le offerte coinvolgono anche mouse e tastiere da gaming delle migliori marche e non mancano sconti sui videogiochi: Splatoon 3 costa 49.99 euro, FIFA 23 per PS4 costa 57.99 euro, F1 2022 è in offerta a 44.99 euro, Mario Kart 8 Deluxe costa 47.99 euro mentre Mario + Rabbids Kingdom Battle è in offerta a soli 17,99 euro. Persona 5 Royal per Nintendo Switch costa 53.99 euro e vi segnaliamo anche Dragon Ball The Breakers per Nintendo Switch a 28,99 euro.

Tutte le offerte del Black Friday Mediaworld sono valide online e nei negozi fino ad esaurimento scorte, in ogni caso fino al 9 novembre 2022.