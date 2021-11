Da Mediaworld è già Black Friday! Al via le prime offerte con sconti online e nei negozi

Mediaworld anticipa il Black Friday e da lunedì primo novembre inizia "un mese di offerte troppo avanti", il nuovo volantino presenta una serie di sconti validi online e in negozio fino al 10 novembre proprio come anticipazione delle offerte del Venerdì Nero.

Tra le offerte Black Friday di Mediaworld troviamo anche alcune promozioni legate al mondo del gaming come Nintendo Switch Modello 2019 con Animal Crossing New Horizons a 339.99 euro, Ring Fit Adventure a 69.99 euro e giochi Nintendo per Switch a 49.99 euro l'uno tra cui Super Mario Galaxy, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Mario Golf Supr Rush e Mario Kart 8 Deluxe.

Disponibile anche il pacchetto FIFA 22 per PS5 con Controller DualSense a 99.99 euro con joypad in colorazione bianca o nera (Midnight Black). Sconti anche su PC Gaming, monitor, sedia da gaming, mouse e tastiere e tanti altri accessori, trovate la lista completa sul sito di Mediaworld nella sezione offerte.

Le promozioni indicate sono valide in negozio e online fino al 10 novembre, dopo questa data il volantino verrà aggiornato con ulteriori sconti in attesa delle offerte del Black Friday Mediaworld che inizieranno ufficialmente il 22 novembre e continueranno fino al 29 novembre, giorno del Cyber Monday che segna la fine del Black Friday 2021.