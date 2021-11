Mediaworld Black Friday: al via il Red Weekend, sconti e consegna gratis

Come parte delle offerte del Black November in attesa del Black Friday, Mediaworld presenta il Red Weekend, un fine settimana di sconti e offerte con consegna standard gratis per tutti gli ordini effettuati entro il 7 novembre.

Sono tanti i prodotti in offerta per il Red Weekend da Mediaworld tra smartphone, tablet, computer desktop e portatili, stampanti e monitor, eBike e mobilità elettrica, televisori, fotografia, audio, piccoli e grandi elettrodomestici come frigoriferi, forni, friggitrici ad aria, aspirapolvere e cura della persona.

La categoria Games non presenta tantissime offerte, tra gli articoli in promozione citiamo i monitor MSI Optix G24C4 a 189.99 euro, Acer Predator X25 monitor LCD 24,5'' a 749.99 euro e lo schermo AOC CU34G2/BK a 399 euro. Ricordiamo che su tutti gli ordini avrete la consegna standard gratis e senza costi aggiuntivi a patto che l'ordine sia effettuato entro il 7 novembre compreso.

Il Black Friday 2021 inizia il 26 novembre e proseguirà nel weekend del 27 e 28 novembre per concludersi poi il 29 novembre con il Cyber Monday. Seguite il canale Telegram sconti e offerte Everyeye.it per essere sempre aggiornati sulle migliori offerte di rivenditori online e sconti delle grandi catene su console, videogiochi, televisori, smartphone, tablet e prodotti di elettronica e intrattenimento.