Mediaworld Black Friday: tutti gli sconti del nuovo Volantino

Mancano ormai pochissimi giorni al Black Friday, il periodo dell'anno più atteso da tutte le persone a caccia di sconti. In queste ore è già apparso online il nuovo volantino di MediaWorld, nota catena pronta ad offrire a tutti i suoi clienti un mucchio di sconti, ovviamene anche su console e videogiochi.

Le offerte del volantino del Black Friday di Mediaworld saranno attive dal 19 al 30 novembre. Tra i prodotti scontati spicca senza ombra di dubbio Nintendo Switch Lite, che potrà essere acquistata in diverse colorazioni al prezzo di 189 euro, anziché 219,99 euro. Sconti anche per Ring Fit Adventure, venduto a 69,99 euro invece di 79,99 euro, e per una selezione di giochi Nintendo, tutti proposti a 44,99 euro: tra questi figurano Animal Crossing New Horizons, Super Mario 3D All-Stars, Lugi's Mansion 3, Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Spada e Scudo, Paper Mario The Origami King, New Super Mario Bros. U Deluxe e Super Mario Party.

Sul versante Sony, spicca l'abbonamento annuale a PlayStation Plus al prezzo di 44,99 euro, anziché 59,99 euro. Tra i giochi si segnalano Jump Force e Need For Speed Hot Pursuit Remastered a 19,99 euro, Red Dead Redempion 2 e Star Wars Squadrons a 29,99 euro, FIFA 21, NBA 2K21 ed F1 2020 a 39,99 euro e Crash Bandicoot 4: It's About Time a 49,99 euro. Il volantino del Black Friday di Mediaworld, ricordiamo, parte giovedì 19 novembre.