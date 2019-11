Mediaworld Black Friday: sconti su PS4 e PS4 Pro in bundle con FIFA 20 e molti altri

Mancano ancora due settimane al Black Friday 2019, ma se ci seguite con costanza sapete bene che numerosi rivenditori hanno già cominciato a proporre dei ghiotti sconti su console e videogiochi. Oggi parliamo di Mediaworld e degli sconti su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro in diverse configurazioni.

La nota catena offre PS4 500 GB in sconto sia singolarmente (279,99 euro), sia in bundle con Fortnite Neo Versa Skin (279,99 euro). Ben più ampia la scelta su PS4 1TB, offerta con in bundle con un secondo controller (349,00 euro), Uncharted 4 + Horizon Zero Dawn + The Last of Us Remastered (349,00), FIFA 20 (299,00 euro), FIFA 20 + Gran Turismo Sport (299,00 euro), FIFA 20 + God of War (299,00 euro), FIFA 20 + God of War 3 (299,00 euro), FIFA 20 + Horizon Zero Dawn (299,00 euro), FIFA 20 + Uncharted: L'Eredità Perduta (299,00 euro), FIFA 20 + The Last of Us Remastered (299,00 euro) e Call of Duty: Modern Warfare (269,00 euro).

Sconti anche sulla console più potente di casa Sony, PS4 Pro, proposta singolarmente (388,00 euro) e in bundle con un secondo controller (429,00 euro), Fortnite Skin Neo Versa (369,00 euro) e FIFA 20 (398,00) euro. Alcune di queste offerte sono attive solo online, altre fanno parte de volantino: per maggiori dettagli e/o procedere all'acquisto, vi consigliamo di consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale.