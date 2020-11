Mediaworld Black Friday volantino: migliori offerte e sconti videogiochi e console

Mediaworld lancia il nuovo volantino Black Friiiiiday con le offerte che anticipano il venerdì nero, valide dal 9 al 18 novembre online e nei negozi che aderiscono all'iniziativa promozionale Mediaworld Black November. Tra i prodotti in promozione, anche videogiochi, accessori, abbonamento e console.

Da segnalare Nintendo Switch a 359 euro e Nintendo Switch Lite a 259 euro in entrambi i casi con un gioco a scelta tra Pokemon Spada e Scudo, Paper Mario The Origami King, Animal Crossing New Horizons, The Legendo of Zelda Link's Awakeking, New Super Mario Bros U Deluxe, Super Mario 3D All-Stars e Mario Kart 8 Deluxe.

Mediaworld offre il 20% di sconto sui controller Xbox e il 40% di sconto sull'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate se acquistati insieme a una console Xbox Series X o Xbox Series S. In evidenza anche le cuffie Sony Platinum Wireless per PS4 a 99.99 euro invece di 179.99 euro, normale prezzo di listino al pubblico.

Le offerte come detto sono valide anche nei negozi Mediaworld, il nostro consiglio resta pero quello di utilizzare lo shop online per evitare assembramenti e uscite non strettamente necessarie.