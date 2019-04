Mediaworld Club Days: sconti e offerte su Videogiochi e Console fino al 2 aprile

Offerte lampo da Media World (online e nei negozi) come parte dell'iniziativa Club Days, con tanti sconti e offerte speciali per i possessori della carta Mediaworld Club, promozione valida fino a martedì 2 aprile.

"Tornano i Club Days dal 31 marzo al 2 aprile in negozio e online, sconti del 10% ,15% e 20 % in esclusiva per i soci del club su più di 55.000 prodotti", tra i tantissimi prodotti in offerta troviamo ovviamente anche le console, come Xbox One S 1 Terabyte con Fortnitr a 269 euro, Nintendo Switch a 296.10 euro, PlayStation VR V2 + PlayStation VR Worlds a 269 euro, NES Classic Mini a 48.59 euro, PlayStation Classic a 53.99 euro, Xbox One S 1 TB con Minecraft a 224 euro.

Per quanto riguarda i videogiochi invece segnaliamo New Super Mario Bros U Deluxe a 50.99 euro, The Division 2 e Anthem a 59 euro ciascuno, Astro Bot Rescue Mission per PlayStation VR a 34.84 euro, Firewall Zero Hour VR a 22.94 euro, Assassin's Creed Odyssey a 29.99 euro, The Last of Us Remastered a 16.99 euro, Kingdom Hearts The Story So Far a 33.99 euro e tanti altri ancora.

Potete vedere l'elenco completo sul sito di Mediaworld, ricordiamo che le offerte evidenziate sono valide solamente fino al 2 aprile ed esclusivamente per i possessori della Mediaworld Club Card. Questa notizia non rappresenta un contenuto sponsorizzato ma solamente un suggerimento per il lettore, tutti i nostri contenuti sponsorizzati sono indicati da una apposita grafica che riporta la dicitura "contenuto sponsorizzato".