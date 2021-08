Mediaworld: continuano i Mega Sconti, offerte su PC Gaming, videogiochi e accessori

Mediaworld prolunga i Mega Sconti, le offerte online andranno avanti fino al 22 agosto su tantissimi prodotti tra cui PC Gaming, videogiochi e accessori. Inoltre, finanziamento a tasso zero su tutti gli acquisti a partire da 199 euro.

Tra le offerte Mega Sconti Mediaworld troviamo una vasta selezione di PC Gaming desktop e notebook delle migliori marche tra cui MSI, Omen by HP, ASUS, ACER e Lenovo, in sconto anche accessori di brand come Razer e Logitech, tra cui tastiere gaming, mouse, sedie, tappetini, cuffie, microfoni e tanto altro.

Sul fronte PlayStation segnaliamo le offerte sui controller della famiglia Nacon e lo sconto su GTA V Premium Edition per PlayStation 4 in promozione a 21.69 euro. Sconti anche sul fronte Nintendo Switch con Miitopia proposto a 39.99 euro, 51 Giochi Classici a 29.99 euro e Game & Watch Super Mario Bros a 34.99 euro, il prezzo più basso mai registrato dal lancio.

Ricordate che Mediaworld applica anche il finanziamento a tasso zero in 20 rate su acquisti a partire da 199 euro, ideale in caso dobbiate acquistare un nuovo computer. Potete verificare le condizioni sul sito, offerta valida e soggetta a determinate clausole illustrate sul sito di Mediaworld e in tutti i punt ivendita chiedendo al banco informazioni e assistenza.