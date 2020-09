Mediaworld, continuano le offerte fine serie con sconti sui giochi PS4, Xbox One e Switch

Mediaworld aggiorna la lista dei prodotti fine serie in vendita online, con nuove offerte anche per quanto riguarda la categoria videogiochi e console, in particolare vengono ora proposti in promozioni nuovi giochi e accessori.

Tra gli articoli disponibili nel momento in cui scriviamo troviamo Yokai Watch 2 Psicospettri, Polpanime e Spiritossi per Nintendo 3DS a 5.99 euro l'uno, Wolfenstein Youngblood Deluxe Edition a 21.99 euro, Samurai Shodown a 44.99 euro, Apex Legends Lifeline Edition a soli 12.99 euro, Indivisible per PS4 a 27.99 euro, Journey to the Savage Planet a 29.99 euro, Predator Hunting Grounds a 29.99 euro, Anthem a 14.99 euro, The Dark Pictures Anthology Man of Medan a 17.99 euro, Bloodstained Ritual of the Night a 24.99 euro e Dark Souls Remastered per Nintendo Switch a 29,99 euro.

Trovate tutte le offerte sul sito di Mediaworld raggiungibile al link che trovate in calce alla notizia, per essere aggiornati sulle promozioni online e dei negozi fisici vi invitiamo a seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it, avrete così accesso a volantini in anteprima, sconti e offerte su console, videogiochi, PC gaming, accessori, smartphone, TV 4K e 8K, monitor, sedie gaming e tanto altro.