Mediaworld Cyber Monday: le nuove offerte del 30 novembre, sconti anche sui giochi PS5

Ultime ore di offerte pazze: in occasione del Cyber Monday, Mediaworld rinnova le offerte del Black Friday con nuove promozioni valide solo online ed esclusivamente fino alle 23:59 di oggi, lunedì 30 novembre.

Sono tante le offerte legate a videogiochi, console e accessori, ad esempio segnaliamo Nintendo Switch Lite a 189 euro e vari sconti sui giochi per PlayStation 5 con Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5 a 55.99 euro, Demon's Souls a 74.99 euro, Call of Duty Black Ops Cold War a 72,99 euro e Godfall a 67,59 euro.

Sconti anche su una selezione di giochi Nintendo proposti a 44.99 euro l'uno, tra i titoli aderenti alla promozione rientrano Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Odyssey, Animal Crossing New Horizons, New Super Mario Bros U Deluxe, Pokemon Spada e Scudo, Mario Kart 8 Deluxe e Luigi's Mansion 3.

E ancora, mouse e tastiere delle migliori marche in offerta, senza dimenticare giochi per PS4 e Xbox One come Star Wars Squadrons a 29.99 euro, Red Dead Redemption II a 29.99 euro, F1 2020 a 39.99 euro, FIFA 21 a 39.99 euro e Crash Bandicoot 4 It's About Time a 49,99 euro. Senza dimenticare l'abbonamento annuale PlayStation Plus a 44,99 euro invece di 59,99 euro.